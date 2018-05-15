Almanya'nın İç İstihbarat Servisi (BfV) Başkanı Hans George Maassen, Berlin'deki bir güvenlik zirvesinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın geçtiğimiz yıl Ekim ayında İspanya'da gerçekleştirilen referandumda ayrılıkçıları destekleyerek İspanya'yı parçalamaya çalıştığını iddia etti.

Dün Katalan Parlamentosunda gerçekleştirilen seçimler konusunda konuşan Maassen, "Moskova'nın geçtiğimiz Ekim ayında yapılan tartışmalı oylama öncesinde bir dezenformasyon kampanyası başlatmış olması çok makul" dedi.

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu, Brüksel'e kaçan ve İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan eski Başkan Carles Puigdemont'un kendisi yerine aday gösterdiği Quim Torra'nın adaylığını oylamak üzere dün toplanmıştı. Yerel seçimlerden yaklaşık 5 ay sonra yeniden toplanan parlamentoda Cumartesi yapılan ilk turda gerekli 68 oyu alamadığı için seçilemeyen Torra, ikinci turda gerekli basit çoğunluğu tek oy farkla yakalamayı başardı. Torra, 65'e karşı 66 oyla Katalonya'nın yeni başkanı seçildi.

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