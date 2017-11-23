Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Erbil'e gidişi engellendi!

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Irak'a yapacağı ziyareti engellediği ortaya çıktı.

Der Spiegel'de yer alan haber göre Gabriel, Kasım ayı başında önce Bağdat'ı sonra da Erbil'i ziyaret edeceği bir Irak gezisi planlıyordu. Ancak Gabriel'in Erbil'i ziyaret etme isteği Irak Başbakanı İbadi'nin tepkisini çekti.

İbadi'nin şiddetle karşı çıktığı Erbil ziyareti için Almanya Başbakanı Angela Merkel de devreye girdi. Ancak Merkel de İbadi'nin fikrini değiştiremedi.

Irak yönetimi Gabriel'in Bağdat'ı ziyaret edebileceğini ancak Erbil'i ziyaret etmesinin istenmediğini belirtti. Bunun üzerine Sigmar Gabriel, Irak ziyaretini tamamen iptal etti.

Almanya, referandum sonrasında kısa bir dönem ara verse de IKBY'ye bağlı Peşmergelere silah desteği ve eğitim veriyor. Bağdat yönetiminin bu durumdan da memnun olmadığı belirtiliyor.