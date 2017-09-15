Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, katıldığı bir radyo programında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi. Gabriel, Brexit sonrası İngiltere'yla oluşan işbirliği modelinin Türkiye için de örnek olabileceğini söyledi.

SWR'ye konuşan Gabriel, "İnsan haklarını çiğneyen, basın özgürlüğünü ihlal eden, hiçbir neden olmaksızın AB vatandaşlarını hapse yollayan bir ülkeyle üyelik müzakerelerini devam ettiremeyiz." dedi.

Avrupa Birliği'nin Brexit sürecinde İngiltere ile yeni bir işbirliği modeli kuracağını söyleyen Gabriel, bu modelin Türkiye gibi ülkelerle kurulacak ilişkiye de örnek teşkil edebileceğini belirtti.