Almanya Dışişleri Bakanı: Türklerin ayrımcılığa uğraması utanç verici

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere verdiği röportajda, çalışmak için Türkiye'den Almanya’ya gelen göçmenlerin ülkenin parçası olduğunu belirtti.

Ülkedeki ayrımcılığa dikkati çeken Maas, "Kendileri, ebeveynleri, hatta büyükanne ve büyükbabaları uzun süredir Almanya'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmının günümüzde bile ayrımcılığa uğramaları utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, 25 yıl önce Solingen kentinde yaşanan faciaya işaret ederek, “Solingen’de hayatını kaybedenleri unutmamak, yaşananlar karşısında susmamak herkesin görevi." ifadelerini kullandı.

Maas, nefret ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele çağrısında bulunarak, hem Almanya'da hem de dünyada hoşgörüye, çeşitliliğe ve insanlığa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar, bir Türk ailesinin evini kundaklamıştı. Yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Facianın 25. yılında Düsseldorf kentinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas katılımıyla bir anma töreni yapılacak. Solingen'de de anma etkinlikleri düzenlenecek.

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