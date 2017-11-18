Almeda Abazi: Servet verseniz bile gelemem

Sabah’ın haberine göre, güzel oyuncudan, dünyaca ünlü bir yarışmanın Arnavutluk versiyonu için sunuculuk yapması istendi.

Yarışma programı için Büyük bir ücret teklif edilen Almeda Abazi'den istenen tek şey, hafta içi 2-3 gün çekimler için Arnavutluk'a gitmesiydi.



Ünlü oyuncu Abazi, "Servet bile verseniz gelemem çünkü kocamdan ayrı kalamam" dedi.