MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş vefatının 21. yılında kabri başında anılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrinin başına geldi. Çok sayıda partili de anma için mezarlığa gelmiş durumda. Türkeş'in baba ocağı olan Kayseri'den getirilen toprak mezarına döküldü.
"TÜRKEŞ BEY'İN KUVVETİN BİRLİKTEN DOĞDUĞU SÖZLERİ ŞİMDİ DAHA ANLAMLIDIR"
Anma töreninde bir konuşma yapan Devlet Bahçeli, "Türkeş Bey, milli gönüllere girmiş büyük sevgi kazanmıştır. Ömrünü millete adamış, ömrü çile ile geçmiştir. Tuzaklara karşı milli şuurun, teslimeyete karşı milliyetçiliğin onuru olmuştur. İleri görüşlülüğü sağduyusu sayesinde bugünlere ışık tutmuştur. Türkiye'nin meseleleri karşısında akılcı, kalıcı, milli ve isabetli çözüm önerileri geçerliliğini korumaktadır. İlhamını Türk milletinin engin ferasetinden almıştır. Zalimlere korku, dosta güven olarak milliyetçi harekete liderlik yaptı. Onun ufkunu dün ile sınırlamak büyük bir kayıp, bugün ile sınırlı tutmak büyük bir haksızlıktır. Türkeş Bey, milli beraberliğin cansuyu olmuş tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur. 1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakatli yolculuğu bunun ispatı bizim de şerefli mazimizdir. Yarım asıra yaklaşan kutlu davamızı devletimizin ve milletimizin bekasına adadık. Ümitsizlikleri yendik, karamsarlıkları aştık. MHP dün olduğu gibi bugün de ilkelerinden kopmadı. İnandık en çetin imtihanlardan alnımızın akıyla çıktık. Kararlarımızı ülkülerimizden aldık. Aziz devletimizin ve milletimizin teminatı olduğumuzu her daim gösterdik. Merhum Başbuğumuz tehditlere boyun eğmemişti. Biz de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bozgunculara boyun eğmeyeceğiz. İstiklal ve istikbal haklarımızı koruyacağız. 9 ışık ile kızıl elmaya varacağız. Milletimizi güçlü Türkiye ile buluşturacağız. Aziz Türkeş Bey'in kuvvetin birlikten doğduğu sözleri şimdi daha anlamlı hale gelmiştir. Ülkemizin uğruna herşeyimizi feda ederken siyasi ikbal peşinde koşamazdık. Biz fitne odaklarına aldırış etmeyeceğiz. MHP güçlüdür, geleceğin Türk asrını belirlemek için hazırlıklıdır. Binlerce yıllık mazisi olan milletimizi ileri taşıyacak, ileri görüşlülüğe sahibiz. 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz kurultayımız bu ilkeler doğrultusunda yapılmıştır. Gayemiz Türk Milletini hakettiği kudrete taşımaktır. Emperyalizmin bölücülüğüne karşı istikrarın, istikbalin yanında duracağız. Fitne ve fesata karşı uyanık kalmalıyız. Burada toplanan on binlerce yürek bunu benimsemiştir. Şu an aramızda bulunamayan milyonların gönlü, aklı buradadır. Merhum Başbuğumuzu ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi
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