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KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 126 milyon 169 bin 341,74 lira, işlem miktarı ise 676 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 127 milyon 52 bin 810,60 lira oldu.

Altın borsasında cuma günü en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.