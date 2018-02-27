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Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu günün ilk saatlerinde merak konusu oldu. Altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?