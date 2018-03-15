Sulusokak Çarşısı'nda yer alan Tokat Müzesi'nde, Maşat Höyük, Hanözü kazıları eserleri, Hristiyanlığa ait eserler ve etnografya temelli eserlerin yanı sıra sikkeler ve süs eşyaları sergileniyor. DHA'nın haberine göre, eserler arasındaki bir kafatası ise dikkat çekiyor. Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen ve 2012 yılından itibaren Tokat Müzesi'nde sergilenen, Roma döneminin zengin ve saygın kişilerin öldükten sonra birlikte gömülmek üzere yaptırdıkları çelenk, göz ve ağız bandı, bu kafatası üzerinde sergileniyor.
Sergilenen takıların Roma dönemine ait mezarlardan çıkartıldığını belirten Tokat İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır, ''Hristiyanlık öncesi birçok uygarlıkta ölen insanların sahip oldukları takılar ile gömüldüğünü biliyoruz. Bunlar, o dönemdeki dini inancın bir sonucu. Onlarda da öbür dünya inancı var. Ama bizim inandığımız şekilden biraz farklı. Bu ziynet eşyalarını öbür dünyada uyandıklarında kullanabileceklerini düşünüyorlar. Bu ziynet eşyaları, zenginlerin mezarlarından çıkan eserler. Bunu dini inançlarının bir sonucu olarak yapıyorlar. Ama fakirlerin mezarlarında bunlara rastlanmıyor'' dedi.
ARKEOLOJİNİN BÜYÜSÜ
Bu tür eserlerin, ölen kişilerin statüsü hakkında da bilgiler verdiğini ifade eden Çakır şöyle konuştu:
''Bu çıkanlar muhtemelen bölgenin saygın, zengin, yöneticileri. Zenginliklerinin bir göstergesi olarak hazırlıyorlar. O şekilde gömülüyorlar. Gözü görmüyor, ağzı susmuş ve kafasındaki tacı da dünyadaki sınıfını gösteren bir ibare olarak kullanılıyor. Öbür dünyada uyandığında bunların karşı tarafta ona göre muamele görmesi bekleniyor. Arkeoloji dünyasının en büyük özel yanı budur. Bulduğunuz şey, 2 bin yıl önce birisi tarafından kullanılmış. 2 bin yıldır kimsenin dokunmadığı, görmediği bir şeyi siz özel kazı yöntemleri ile açığa çıkarıyorsunuz. Arkeoloji dünyasının büyüsü burada.''
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