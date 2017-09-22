Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, çağın en korkulan hastalıklarından birisi olan Alzheimer'ı 20 sene önceden bilmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

UZMANLAR BU KONUDA UYARIYOR! PEKİ SİZ HANGİ POZİSYONDA YATIYORSUNUZ?

YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASIYLA ALZHEIMER DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

İHA'nın haberine göre; yaşam süresinin uzamasıyla daha sık karşılaşılan ve bir beyin hastalığı olan Alzheimer, halk arasında herkeste zaman zaman görülebilen basit unutkanlıkla karıştırılabiliyor. Çağın en korkutucu hastalıklarından olan, yavaş başlayıp zamanla kötü hale gelen Alzheimer'ın erken tanısının önemine değinen Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, hastalığın beynin bellek, düşünce ve konuşmadan sorumlu bölgelerini etkilediğine değindi. 21 Eylül'ün 1994 yılından bu yana toplum farkındalığını artırma günü olarak belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Adapınar, "Yaşlı populasyonunun neredeyse kendi alanında en çok görülen hastalıklarından birisi. Uzun yaşamın da bir bedeli gibi duruyor. Özellikle 60-65 yaşın üzerinde toplumda sağlıklı yaşlanmaya çalışan bireyler artık Alzheimer ile ilgili bir korku ve endişe duymaya başladı. Beyni etkileyen, uzun süreli, harap edici, çok da kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık.

Ne yapıyor beyinde? Özellikle hücreler arasında ve hücrenin içinde bir takım değişiklikler yaparak o bölgeyle ilgili fonksiyon kaybına yol açıyor. Bunlar daha çok bellek bölgeleri, yani hatırlama bölgeleri. Hastalığın en önemli belirtisi unutkanlık. Unutkanlık hastalığın ilk dönemlerinde kısa unutkanlık halinde yani biraz önce ya da akşam yaptığını unutmak, bununla ilgili bilgi verememek şeklinde başlıyor. Ama daha sonraki dönemlerde unutkanlıkla ilgili durum biraz daha sıkıntılı oluyor. Hasta artık geriye dönük hayatıyla ilg ili çok büyük belirsizlik ve bilgisizlikle yaşamaya başlıyor. İkinci en önemli bulgu da artık sıradan yapılan birçok işlemi yapamıyor. Yani günlük yaşam aktivitesiyle ilgili bir bozukluğu var. Hepimizin çok kolay olduğunu düşündüğümüz bazı durumlar; kapıyı açmak, ev süpürmek, çekiçle çiviyi çakmak, müzik söylemek, çay içmek ya da tuvalete gitmek bunların hepsi birer belirsiz durum halini taşıyor" dedi.

ÇAĞIN EN ZOR HASTALIĞINA KARŞI BU ÖNERİLERE DİKKAT!



"20 SENE ÖNCEDEN TANIYLA İLGİLİ BULGULARIMIZ VAR"

Bunamaya yol açan Alzheimer hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Özbabalık Adapınar, şunları dile getirdi: "Bugün yeni bir sınıflama var Alzheimer ile ilgili. Yani biz her ne kadar 65 yaşın üzerindeki bir hastalık olarak bahsetsek de şunu biliyoruz ki beyinde bu hastalığı yapan her ne ise tüm bulgular 20 sene öncesinden başlıyor. Artık elimizde bu hastalıkla ilgili kanıtlarımız, yani 20 yıl öncesinde de tanıyla ilgili bilgilerimiz, bulgularımız var. Kişilerin beyin omurilik sıvılarını, bel sıvılarını test ederek o bulguları biliyoruz. Yani kişinin daha sonra Alzheimer hastalığına yakalanıp yakalanmayacağı hakkında fikir yürütebiliyoruz. Tedavisi olmayan bir hastalığı bu kadar erken bilmek ne işimize yarar? Aileyi bilgilendirmeye yarar. Ailedeki diğer bireyleri hastalıkla ilgili hazır hale getirmek. Böyle bir hastalıkla mağdur olmuş, ailelerinde Alzheimer hastası olan, en azından şüpheleri olan kişilerin bununla ilgili ilgili kurumlara, bu konuyla uğraşan kişilere başvurarak erken tanı için mutlaka bilgi almaları onlar için iyi bir gelecek vaat eder."

ALZHEİMER HASTASI YAKINI OLANLARA 10 ÖNERİ!