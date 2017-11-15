Amasya'da 5 milyon yıllık taşa akın

Amasya’da bulunan Ormancılık Müzesi’nde sergilenen 5 milyon yıllık olduğu öne sürülen “ametist taşı” ziyaretçi akınına uğradı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, “Yurtdışından getirilen 5 milyon yıldan daha fazla bir geçmişi olan taşı bu yıl, 200 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti” dedi.

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