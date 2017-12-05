Amasya'da öldürülen kadının boşanma davası olduğu ortaya çıktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının bugün Suluova Adliyesi'nde boşanma davasının olduğu ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Suluova Orta Mahalle'de meydana gelen cinayette, pazarcılık yapan Ferhat Z. bugünkü boşanma davaları öncesi bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe Z.'nin evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat Z., başını yastıkla kapattığı iki çocuğunun annesi Ayşe Z.'yi göğüs boşluğundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ayşe Z.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.