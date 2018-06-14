

11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna geldik. İslam dünyası Ramazan Bayramını eda etmeye hazırlanıyor. Bayram hazırlıkları arasında en başta ise bayram namaz saatlerinin öğrenilmesi geliyor.

Ramazan'ı eda eden Amasyalılar; Amasya'da Ramazan Bayram Namazı ne zaman? Amasya'da bayram namazı saat kaçta? sorularını sormaya başladılar.

AMASYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Peki Amasya'da bayram namazı saat kaçta? İşte cevabı...

16 Mayıs Çarşamba günü başlayan Ramazan Ayı'nın sonuna geldik. Evlerde hummalı bayram hazırlıkları başladı. Temizlikler, tatlılar yapıldı, bayramlıklar alındı...

Bayram heyecanının yaşandığı güzide illerimizden biri de Amasya...

Amasya'da vatandaşlar Ramazan bayram saatini merak ediyor... Amasya'da saat 05.50'de Ramazan Bayram Namazı kılınabilecek.

İşte Amasya Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saatleri:

AMASYA 5:50 GÖYNÜCEK 5:52 GÜMÜŞHACIKÖY 5:52 HAMAMÖZÜ 5:53 MERZİFON 5:51 SULUOVA 5:51 TAŞOVA 5:48 ALACA 5:56

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler.

Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

BAYRAM AREFESİNDE 5 BİN KİŞİYLE İFTAR

Taşova Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da ilçedeki 7 mahallede kurduğu iftar sofralarında 5 binden fazla kişiyi buluşturdu.

Cumhuriyet, Doğu, Yeni, Yemişen, Sanayi, Tepe ve Yeşilırmak Mahallelerinde kurdukları iftar sofralarında hemşehrileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Mahalle iftarları toplumsal barışa hizmet etmekte olup birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize katkı sunmaktadır. Mahalle iftarlarına gösterilen ilgi ve alaka bizlere daha bir çalışma azmi vermektedir” dedi.

Hastalık veya yaşlılık nedeniyle mahalle iftarlarına katılamayan vatandaşlar için de ‘İftarda Sizinleyiz’ uygulamasıyla 100 haneye sıcak yemek servisinin yapıldığına değinen Başkan Öztürk, "Taşova Belediyesi olarak yılın tamamında olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor, Ramazan ikliminin manevi havasını teneffüs ediyoruz. Böylelikle ruhuna uygun bir atmosferle 11 ayın sultanı olan Ramazan'ı en güzel bir şekilde değerlendirmiş olacağız” diye konuştu.

Öztürk, son günleri yaşanan Ramazan ve ardından Ramazan Bayramı'nın halkın birlik ve beraberliğine, mazlumların kurtuluşuna, tüm insanlığın huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

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