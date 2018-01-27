Dünyaca ünlü Time Dergisi tarafından Trump yönetimindeki ABD’nin 1 yılda imajını kaybettiği ve yalnızlaştığı ifade edildi. Dergi, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği andan beri ülkesini yalnızlaştırdığını ve en önemli müttefiklerinden bile uzaklaşmaya başladığını kapağına taşıdı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; kocaman bir dünya haritasında müttefiklerinden çok uzakta, okyanusun ortasında bir ada gibi resmedilen ABD, “Amerika tek başına” başlığını kullandı. Yalnız bir ülke gibi tasvir edilen ülkenin, Trump’ın attığı yanlış adımlar sonucunda müttefiklerini küstürdüğü vurgulandı.

WASHINGTON SURİYE MASASINDA DA YOK

Karl Vick tarafından kaleme alınan makalede, “Yıllardır Ortadoğu’nun şekillenmesine yön veren aktörler arasındaki ABD, Suriye ile ilgili kararların alındığı toplantılarda artık yer bulamıyor. ABD, Astana ve Soçi gibi Suriye’deki iç savaşın bitmesine yönelik büyük adımların atıldığı toplantılarda bulunmuyor. ABD destekli gruplar da Türkiye, Rusya ve İran’ın aldığı karar neticesinde bu toplantılara davet edilmiyor” ifadesiyle Türkiye’nin talebiyle ABD’nin desteklediği PYD/ PKK’nın, Soçi ve Astana’ya davet edilmemesi hatırlatıldı.

Trump’ın Davos ziyareti de bölgede protestolara sebep olmuş, eylemciler “Trump’ı kendi silahıyla öldürün” yazılı dövizler taşımıştı.

TILLERSON ÇARK ETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Suriye’de güvenli bölge oluşturulması için bir teklifte bulunmadığını açıkladı. Davos’a giden Tillerson, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşme öncesi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya “Birkaç olası seçeneği ele aldık. Ancak herhangi bir öneride bulunmadık” ifadesini kullandı.

"MÜTTEFİKLER ANLAŞAMIYOR"

Los Angeles Times, “Soğuk Savaş Dönemi’nden beri Ortadoğu’da Müslüman bir demokrasi örneği gösteren Türkiye, Amerikan yanlısı politikalar ile Washinton’ın yakın bir müttefikiydi. Şimdiyse bir telefon görüşmesinde bile mutabık kalamıyorlar” ifadesiyle Beyaz Saray ve Ankara’dan gelen Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin farklı açıklamalara işaret etti. Ardından dışişleri bakanlarının açıklamaları hatırlatıldı.

"ÖNCELİĞİMİZ ABD AMA..."

Dünya Ekonomi Zirvesi için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada “Politikacı olduktan sonra medyanın ne kadar edepsiz ve sahte olabileceğini fark ettim” deyince yuhalandı. Trump, konuşmasında ayrıca, “Hep ‘Önce Amerika’ diyeceğim. Ama ‘Önce Amerika’, ‘Amerika tek başına’ anlamına gelmez”dedi ve ekledi: “Bağımsız uluslar ortak hedefleri konusunda işbirliği yapmalı.”

Time Dergisi

Amerika

trump

güncel haberler

Los Angeles Times

Rex Tillerson

Davos

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER