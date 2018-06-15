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Hürriyet'in haberine göre; Amine Gülşe ile aşk yaşayan ve sık sık Türkiye’ye gelip giden Mesut Özil Çeşme’den ev aldı. Yıldız futbolcu şu sıralar evine tadilat yaptırıyor. Özil, yeni yuvası için 1 milyon TL ödedi.