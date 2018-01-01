Amorti, 2018 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinin sonuçlarının açıklanmasıyla internette araştırılmaya başlandı. İşte "amorti nedir?" sorusunun cevabı ve 2018 Milli Piyango çekilişi amorti sonuçları...

2018 AMORTİ SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişte, amorti rakamları 4 ve 6 olarak belirlendi.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini buldu.

AMORTİ NE KADAR VERİYOR?

2018 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde biletinizin son hanesinde 4 veya 6 rakamları varsa biletinize amorti vurmuş demektir. Eğer biletiniz çeyrek ise 15 lira, yarım ise 30 lira, tam ise 60 lira ikramiye kazandınız.

2018 AMORTİ NUMARALARI

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 4 ve 6 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "8757022" oldu.

AMORTİ NEDİR?

Amorti piyangoda bilet değeri anlamını taşır. Yani satın almış olduğunuz piyango biletinize amorti çıktığı takdirde bilete ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Yani bilete ödemiş olduğunuz parayı amorti etmiş oluyorsunuz. Mesela; Çeyrek yılbaşı bileti satın aldınız ve karşılığında 20 TL ödediniz. Bu bilete amorti çıkması halinde 20 TL'yi herhangi bir yetkili satış noktasından temin edebilmeniz mümkündür.

Biletinize amorti çıkıp çıkmadığı ise biletinizdeki rakamların sonuncusuna bakılarak öğrenebiliyor. Genelde amorti için iki farklı rakam belirleniyor. Eğer satın almış olduğunuz biletlerin son rakamlarından birisi, çekilişte çıkan amorti rakamlarından biriyse bilet ücretini geri alabilmeniz mümkün. Biletinize amorti çıkıp çıkmadığını da internet sitelerinden teyit edebilirsiniz. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine girdikten sonra hangi çekiliş için bilet sorgulama işlemi yapacaksanız ilgili tarihi seçiyor, ardından bilet numaranızı da yazarak sorgulama yapıyorsunuz. Ve böylelikle biletinize amorti çıkıp çıkmadığını öğrenebiliyorsunuz.

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