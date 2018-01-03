Amsterdam'da şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle kara yolları, demir yolları ve hava yollarında aksama yaşanıyor. İHA'nın haberine göre Dünyadaki en büyük havalimanlarından Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda 252 uçuş iptal edildi.

Fırtınanın gün içinde şiddet kazanması ve rüzgarın saatte 120 km hıza (75 mil/saat) ulaşması nedeniyle uçuş iptallerinin artması bekleniyor.

Hollanda Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, suların yükselmesinden dolayı ülkede ilk defa en büyük beş barajın kapatıldığı belirtildi. Acil yardım servislerine fırtına ve taşkınlar nedeniyle yaklaşık bin çağrı bırakıldığı ifade edildi.

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Schiphol Havalimanı

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