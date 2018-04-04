AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Çiftlik Bank benzeri yapıları incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "saadet zinciri" olduğu sonucuna vararak suç duyurusunda bulunduğu Anadolu Farm firmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketini (Anadolu Farm), daha önce gözaltına alınan ve 28 Mart'ta tutuklanan İsa Karademir'in kurduğu belirlendi.
Bir bankada memur olarak çalışan ve bu nedenle şirket kaydını kendi üstüne yaptıramayan Karademir'in, bankadan istifa ettikten sonra firmada şube müdürü unvanıyla faaliyet yürüttüğü, firma kayıtlarında yönetim kurulu başkanı olarak, soruşturma kapsamına 24 Mart'ta tutuklanan F.Ö'nün gösterildiği tespit edildi.
BU KADAR TALEP BEKLEMİYORLARMIŞ
Soruşturma kapsamında firmanın nasıl faaliyet yürüttüğüne ilişkin bazı detaylar da ortaya çıkarıldı. Buna göre, firmanın kurucusu İsa Karademir, internet üzerinden faaliyet gösteren sistem için Teknopark'ta çalışan bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi R.T'ye program yazılımı yaptırdı.
Anadolu Farm'ın kurulmasından 2 ay sonra firma gelirinin arttığını gören Karademir, bankadan istifa etti. Programı yazan R.T. de çalıştığı iş yerinen ayrılarak Anadolu Farm için çalışmaya başladı.
"Bu kadar talep olacağını beklemiyorduk" itirafında bulunduğu öğrenilen Karademir ve diğer firma yöneticileri, şirket gelirinin artmasıyla ele geçen paralarla daha önce aldıkları 5 restoranının yanında ağırlıklı olarak Denizli, Eskişehir ve Kayseri'den 17 tarla satın aldı. Kayseri'den aldıkları 2 bin 700 metrekarelik bir tarlaya piyasa bedelinin yaklaşık 20 katı bedelle 9 milyon 250 bin lira ödendiği ve firmaya ait Kahramanmaraş'ta da bir bakır işletmesi bulunması dikkati çekti.
Ayrıca, Anadolu Farm yöneticilerinin "tauk" isimli restoranlarının yeni şubesini açmak istediği ancak ocak ayında firma yetkilileri ile yakınlarının hesaplarına el konulmasından dolayı bunu gerçekleştiremedikleri tespit edildi.
BİR ÜYE 1 MİLYON LİRA YATIRMAK İSTEMİŞ
Sanal ortamda oynanan oyun yazılımı üzerinden para yatıran üyelerin çoğunluğunun memur olduğu, bir üyenin sisteme 1 milyon lira yatırmak istediği fakat yazılımda üst limit 250 bin lira olarak belirlendiği için bu yatırımın kabul edilemediği bilgisine ulaşıldı.
Anadolu Farm'ın asıl kurucusu olan fakat resmiyette şube müdürü olarak görev yapan ve kayıtlarda yönetim kurulu başkanı olarak gözüken F.Ö'den aldığı vekaletle firma işlerini yürüten İsa Karademir'in, 23 Mart'ta Bişkek'e uçak bileti aldığı ancak yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan geri döndüğü 2 gün sonra da Kayseri'ye geldiği ortaya çıktı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemelerin devam ettiği firmaya ait 10 lüks arabaya da el konulduğu öğrenildi.
Merkezi Kayseri'de bulunan Anadolu Farm isimli firma hakkında, Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlanmış, rapor doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma başlatmıştı.
Yaklaşık 4 bin 500 aktif üyesinden sanal oyun kanalıyla 8 ayda 90 milyon lira topladığı belirlenen firmayla ilgili soruşturma kapsamında resmiyetteki yönetim kurulu Başkanı F.Ö, şube müdürleri V.M. ve A.Ö, firma çalışanları İ.K. ve E.K, program yazılımcısı R.T. ile "gizli patron" İsa Karademir tutuklanmıştı.
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