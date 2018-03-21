Çiftlik Bank'a üye olan ve para yatıran vatandaşların Mehmet Aydın tarafından dolandırılması sonrasında bu defa da Anadolu Farm ortaya çıktı. Gümrük Bakanlığı'nın inceleme başlattığı 44 bin üyeli Anadolu Farm da 200 milyon TL vurgun yapmış

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve yılda yüzde 300'e varan oranlarda kâr vaat eden Anadolu Farm'ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı, 44 bin üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdu. Anadolu Farm'ın, Çiftlik Bank ile söylem benzerliği dikkat çekiyor. İnceleme başladıktan sonra üye ödemelerini günlükten haftalığa çıkaran ve sonra da durduran Anadolu Farm'ın üyelerini "İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi. Bu yüzden ödeme yapamıyoruz" şeklinde oyaladığı görüldü.

MEHMET AYDIN İLE AYNI YAŞLARDA

Çiftlik Bank logosunda inek yer alırken, Anadolu Farm'ın logosunda boğa resmi bulunuyor. Piyasadan 200 milyon TL topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir'in Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın ile benzer yaşlarda olması da dikkat çekiyor. Telefonlara çıkmayan Karademir, üyelerine WhatsApp grupları ile mesaj yolluyor. Öte yandan Anadolu Farm üyelerinin de piyasadan daha fazla para toplayabilmek için Çiftlik Bank gibi milli duyguları kullandığı görülüyor.

TAVUK RESTORANI AÇMIŞ

Para yatıran üyelerin gözünü boyamak için yapılan yatırımlarda Anadolu Farm'ın tercih ettiği alan ise tavuk restoranları açmak olmuş. Kayseri ve Tokat'ta "Tauk" markasıyla restoran açan şirket, dağıttığı kârın buralardan geldiğini iddia ediyor.

BAKANLIK: NİTELİKLİ DOLANDIRICI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise Anadolu Farm'ın da nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bakanlık ödemelerin durmasında kendilerinin etkisi olmadığını açıkladı.

GÜL: İADE VE KIRMIZI BÜLTEN SÜREÇLERİ BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çiftlik Bank iddialarına cevap verdi. Konunun savcılık ile bakanlık tarafından takip edildiğini kaydeden Gül, binlerce kişiyi dolandıran ve Uruguay'da bulunduğu belirtilen Mehmet Aydın için "Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır. İki ülke arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına engel değildir" dedi.