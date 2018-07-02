CHP’li Tezcan, partisinin yeni yol haritasını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin yeni yol haritası konusunda açıklamalarda bulundu. Tezcan, Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre özetle şunları söyledi:

OBJEKTİF ANALİZ: Seçim sonuçlarının objektif analizi için düğmeye bastık. Objektif analizin ön şartı kısır tartışmaların içerisinde boğulmamaktan geçiyor. Seçimlerin hemen ardından partide yaşanan tartışmaların yatışması, bu analizi yapmak için büyük bir fırsattır.

ÜÇ KOLDAN ANALİZ: Seçim sonuçlarından gerekli dersleri çıkarmak için üç koldan analiz yapacağız. Birincisi, parti dışından bu konuda uzman bir heyete, teknik analiz yaptıracağız. Partinin hassasiyetleri dışında bu analiz objektif kriterleri içinde barındıracak. Eşzamanlı olarak, partinin Ar-Ge birimi, seçimlerin sonuçlarına ilişkin siyasi bir analiz yapacak. Üçüncüsü ise yerel analizleri kapsayacak. Bunu örgütlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

FORM GÖNDERİLECEK: Örgütlerimizle yapacağımız analiz için, 81 il ve 900’ün üzerindeki ilçe başkanlıklarımıza standart bir form göndereceğiz. İl ve ilçe başkanlıklarımız danışma kurullarını toplayarak formda talep edilen soruların ve bilgilerin ışığında seçim analizlerini gerçekleştirerek, bir rapor haline getirerek en kısa zamanda genel merkeze ulaştıracaklar.

FOTOĞRAF ÇIKACAK: Üç koldan gelecek analizler, önce il başkanları, ardından milletvekilleri, en son partinin en üst kararı organı parti meclisinde masaya yatırılacak. Böylece Türkiye’nin seçimlerdeki fotoğrafını çekeceğiz. Ortaya çıkan fotoğraf çerçevesinde, zayıf ve güçlü yanlarımızı, nerelere, hangi konularda takviye yapmamız gerektiğini tek tek belirleyeceğiz.

NOKTA HEDEFLİ: Partinin yetkili organlarında yapılacak değerlendirmenin ışığında gelecek planlamasını yapacağız. Bu noktada genel başkanımızın yıllardır dile getirdiği örgüt reformunu hayata geçireceğiz. Çünkü örgütlerimiz, seçimlerde örgütlenme ve çalışma yöntemleri konusunda arzu edilen noktada değil. Örgütlerimizin tek tek her yere ulaşabilmesi noktasında eksikliklerimiz var. Örgüt çalışmasında nokta hedefli çalışma yöntemine geçeceğiz. Oy aldığımız “bizim mahalle”yi hedef alan, “bizim mahalle”ye hitap eden dili terk edeceğiz. Sadece kendi mahallemize seslenerek, onlardan oy isteyerek, birbirimizi gaza getiren bir çalışma üslubu yerine; “karşı mahalle”den oy isteyen, onlara hitap eden ve partimize oy vermeyen seçmene hitap edecek bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz.

ADAM ADAMA: Sadece seçim sürecine sıkıştırılmış bir kampanya yerine, seçim biter bitmez yeni seçimin hazırlıklarına başlayacağız. Bugünden itibaren “yarın seçim varmış” gibi sahaya ineceğiz. Bu çalışma sisteminde adam adama markaj yönetimini uygulayacağız. Seçmenin ayağına gideceğiz. Bin kişiyi salona toplayarak onlara seslenen bir örgüt modeli yerine; bir çıkışıyla bin kişiyi etkileyecek kanaat önderlerini kazanan bir örgüt yaratacağız.

HEMEN BAŞLAYACAK: 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlerin çalışmasına hemen başlayacağız. Bunun için YSK’nın açıklayacağı seçim takvimini beklemeden, yerel seçimlerde belediye başkan adaylarımızı şimdiden belirli bir takvim doğrultusunda ilan edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz, seçim sonuçlarının analizine göre gerekli dersleri çıkaracağız ve genel seçim çalışmasını da şimdiden başlatacağız.