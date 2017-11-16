Anayasa Mahkemesi'nden 'gizlilik' kararı

Anayasa Mahkemesi, meme küçültme operasyonu geçiren kadının açtığı tazminat davasında mahkemenin gizlilik kararı vermemesini, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu saydı.
Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, İzmir de yaşayan B.K. adlı kadın meme küçültme operasyonu için hastaneye yattı. B.K. operasyon sonrası sağ memesini ve meme ucunu kaybetti. Sol memesinde de biçimsizlik meydana geldiğini iddia eden B.K. operasyonu gerçekleştiren doktor aleyhine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İzmir 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, doktor kusuru bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararı Yargıtay bozdu. Yüksek Sağlık Şurası'ndan görüş alınmadan beraat verilemeyeceğine hükmedildi. Yüksek Sağlık Şurası, meme küçültme ameliyatında meydana gelen dezenformasyonun komplikasyon olduğu ve komplikasyon yönteminin yerinde olduğuna dikkat çekti. Mahkeme de bunun üzerine yeniden beraat hükmü kurdu.
HAK İHLALİ SAYILDI
B.K. aynı zamanda İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de tazminat davası açtı. Özel hayata saygı hakkının ihlalini teşkil edebilecek fotoğrafların dosyada olduğunu belirten B.K. gizlilik kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, gizlilik kararı talebini kabul etmedi ve açılan tazminat davasında da ceza davasının sonucunun beklenmesine hükmetti.
B.K. 2009 yılında açtığı tazminat ve ceza davalarının makul sürede sonuçlanmadığı ve bu süre içerisinde özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 33 bin lira maddi ve 395 bin lira manevi tazminat isteyen B.K.'nın talebi Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Mahkeme, B.K.'nın yüzünün görünmediği ancak kimlik bilgilerinin yer aldığı dava dosyasında gizlilik kararı verilmemesini hak ihlali saydı. Hukuk davalarında yargılamanın üçüncü kişilere kapalı yapılması talebinin reddi nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini vurgulayan mahkeme B.K.'ya 8 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, aynı zamanda adil yargılanma süresinin aşıldığını da belirterek B.K.'ya 9 bin 600 lira manevi tazminat ödenmesini de istedi.
Bu kararla, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmemesi için mahkemelerin gizlilik kararı vermemesinin hak ihlali sayılacağına hükmetmiş oldu.
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