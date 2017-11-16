Öne Çıkanlar
Son Dakika
SAĞLIK

İranlı Sahar Tabar, Angelina Jolie'ye benzemek için servet harcadı

16.11.2017 - 16:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İranlı Sahar Tabar, Angelina Jolie'ye benzemek için 50’den fazla estetik ameliyat geçirdi. 19 yaşındaki genç kız bu haliyle ünlü animasyon filmi karakteri Ölü Gelin'e benzetildi

  • 1 Angelina Jolie'ye benzemek için servet harcadı
    1 | 31

    Hollywood'un ünlü yıldızı Angelina Jolie'ye benzemek için servet harcayan İranlı kadının son hali şaşırttı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Angelina Jolie'ye benzemek için servet harcadı
    2 | 31

    Jolie'ye hayran olduğu için ona benzemeye çalışan 19 yaşındaki Sahar Tabar aylarca diyet yaptı ve 40 kiloya kadar düştü.

  • 3 Angelina Jolie'ye benzemek için servet harcadı
    3 | 31

    Üst üste estetik operasyonlar geçiren İranlı kadın, bu haliyle Angelina Jolie yerine, Corpse Bride (Ölü Gelin) filmindeki karaktere daha çok benzetildi.

  • 4 Angelina Jolie'ye benzemek için servet harcadı
    4 | 31

    Instagram'da 240 bin takipçiye ulaşan Tabar, estetik operasyonlara ne kadar harcadığını söylemiyor ancak İranlı kadının geçirdiği değişim için küçük bir servet harcadığı belli oluyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Angelina Jolie'ye benzemek için servet harcadı
    5 | 31
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 22
  • Misafir
    Bu iranlı kadınlarda bir gerizekalılık mevcut zaten
  • Misafir
    Allah akil fikir versin
  • Misafir
    Bu ne la?
  • Misafir
    kendini mahvetmek için elinde ne geliyorsa ardına koymamış.
  • Misafir
    Ben talibim. Babasindan isteyecegim.
  • Misafir
    Paraya yazik israf, umarim akillanmistir
  • Misafir
    İyi benzetmişler. :D
  • Misafir
    Acem babununa benzemiş.
  • Misafir
    Allahım aklıma mugayet ol
  • Misafir
    uste para versen almam
  • Misafir
    Korkunc!!böyle mutlular mi gercekten!!
  • Misafir
    Erkekler tarafından sevilmeyen kadın türleri 1 Aşırı makyaj 2 Aşırı zayıflamak 3 Aşırı konuşmak ve şımarık olmak 4 Aşırı şişman olmak 5 Birşeye benzemeye çalışmak 'kendin olmamak ' 6 Kadın olduğu kadar ,kadındır.' Güzel değilsen ,güzel olmaya çalışma ! Sonun bunun gibi olur,sonra :D
  • Misafir
    maymuna benzemişler
  • Misafir
    bu gece korkudan altıma etmesem iyidir...
  • Misafir
    akıl sağlığı çok önemli
  • Misafir
    Vallah billah tirstim.Kizim bu ne hal.
  • Misafir 18 Kasım 2017 Cumartesi 10:03
    İki tahta kalemin üzerine hıyar geçirmiş gibi görünüyor :)
  • Misafir 17 Kasım 2017 Cuma 09:53
    insandan başka herşeye benziyor. ıyyyyyy
  • Misafir 17 Kasım 2017 Cuma 00:48
    allah insanın akıl sağlığını kaybettirmesin...
  • Misafir 17 Kasım 2017 Cuma 00:32
    demek kizin dusmani cok,guzel olmussun deyip kandirmislar :))
  • Misafir 16 Kasım 2017 Perşembe 17:17
    Şimdi bu güzel mi bizim köylü kızlarımız buna 10 basar
  • Misafir 16 Kasım 2017 Perşembe 17:13
    igrenc !!!
Kalan karakter : 2000