MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Artık ülkemizin 16 Nisan'da oylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne herhangi bir tavsama, gecikme olmaksızın geçmesi milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır. 31 Mart 2019’da mahalli idareler seçimi yapılacaktır. Mahalli idareler seçimi yapıldıktan 7 ay 3 gün sonra cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi gerçekleştirilecektir. Siyasi takvim bu şekildedir. Ancak, mahalli idareler seçiminden sonra Türkiye’nin hangi badirelere maruz kalacağını, neyle muhatap kalacağını tahmin etmek zor değildir. Çünkü 3 Kasım üzerinde oynama ve kaos üretme çabaları şimdiden ortaya çıkmıştır" sözleriyle gerekçelendirdiği erken seçim talebi için 26 Ağustos 2018 tarihini önerdi.
Bahçeli'nin bu sözleri sonrası Ankara'daki rutin salı toplantılarının gündemi bir anda değişti. Gözlerin çevrildiği Hükümet ve AK Parti cephesinden ilk açıklamayı yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Yetkili kurullarımızda değerlendirilir" dedi. Gruplardaki konuşma sırasına göre MHP'den sonra toplantısını yapan AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceği merak edildi. Erdoğan, TBMM'ye gelişinde gazetecilerin erken seçim ile ilgili soruları üzerine Bahçeli ile görüşeceklerini söyledi. Erdoğan, grup konuşmasında erken seçim ile ilgili bir mesaj vermedi ancak konuşması sırasında "Kasım 2019" vurgusu yaptı.
MUHALEFET NE DİYOR?
Muhalefet cephesinden ilk tepkiyi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hodri meydan" dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da CHP grubundan yaptığı konuşmada Bahçeli'nin adını anmadı ancak “Seçim diyorlar ya, olacak inşallah. Artık bunlar devleti yönetemiyor. Onların sözcüsü konuştu ‘Seçime gidelim’ diye. Yönetemiyorlar Türkiye’yi. Bunu da artık itiraf ediyorlar” sözleriyle seçime hazır olduklarının mesajını verdi.
Meclis'teki 3. büyük parti HDP'den de "Hodri meydan" açıklaması geldi. Parti grubunda konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız" dedi.
MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur" dedi. Bu arada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 26 Ağustos'ta yapılması durumunda İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü. 1 Nisan'daki Olağanüstü Kongre'nin üzerinden 6 ay geçmesi gerektiğini söyleyen Özel'e İYİ Parti'nin yanıtı gecikmedi. İlk kongrelerini 10 Aralık 2017'de yaptıklarını hatırlatan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 41 ilde teşkilatlanma şartını da fazlasıyla tamamladıklarını belirtti.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da, seçim kararına desteğini “Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil. İktidar partisi, içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Bir şaş- kınlık içerisinde, bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz" sözleriyle açıkladı.
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