Ankara'nın Haymana İlçesi'nde trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren arkadaşı Yüksel Ergen´in cenaze törenine katıldıktan sonra evine dönen Murat Özkan aynı yerde geçirdiği kazada öldü.

DHA'nın haberine göre, Ankara´da oturan 40 yaşındaki Murat Özkan, Haymana´nın Balçıkhisar Mahallesi'ne giderken Dumlupınar Mevkii'nde yönetimindeki otomobil ile trafik kazası geçirerek ölen 35 yaşındaki Yüksel Ergen´in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni ardından Ankara´daki evine gitmek için yola çıkan Murat Özkan, arkadaşının kaza geçirerek öldüğü aynı yer olan Dumlupınar mevkiinde trafik kazası geçirerek öldü. Yüksel Ergen; evli ve 3 çocuk babası, Murat Özkan ise, evli ve 2 çocuk babasıydı. İki gün ara ile aynı akıbeti paylaşan iki arkadaşın kaderi Balçıkhisar Mahallesi sakinlerini yasa boğdu.