Başkent Ankara’da etkili olan soğuk hava ve bazı kesimlerdeki kar yağışı, öğrencilerin de akıllarında soru işareti yarattı. Yılın ilk karını gören Ankaralı öğrenciler, internet üzerinde “Ankara’da okullar tatil mi?” aramasını yapmaya başladı. Peki Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil mi olacak? İşte detaylar.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı hava tahminlerinde yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini açıklamış ve vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Başkent Ankara için de soğuk hava, şiddetli sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yapılmıştı.

Ankara’nın yüksek kesimlerinde yağmaya başlayan hafif kar yağışı, Ankaralı vatandaşları şaşırtırken, aynı zamanda öğrencileri de meraklandırdı. Başlayan hafif de olsa kar yağışı ile birlikte öğrenciler internet üzerinde merakla “Ankara’da yarın okullar tatil mi?” ve “Ankara’da okullar tatil mi?” aramasını yapmaya başladı.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve Ankara’da eğitim-öğretim yarın devam edecek. Ankara’da eğitim gören milyonlarca öğrenci yarın da okullarına gidecek ve eğitimlerini sürdürecek. Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışının etkisine göre Ankara Valiliği veya Ankara Valisi Ercan Topaca bir açıklama yapabilir ve okulların tatil olup olmadığını duyurabilir.

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