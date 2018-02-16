ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara temasları devam ediyor. Bugün Tillerson ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TİLLERSON PROTESTOSU

Ankara'da bir grup ise ABD'li Bakan'ı protesto gösterisi düzenliyor. Grup, ABD karşıtı sloganlar attı.

POLİS BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

DHA'nın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u protesto etmek için Ankara Palas önünde toplanan gruba polis biber gazı ile müdahale etti.

ABD Dışişleri Bakanı, dün Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 3 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer almıştı.

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