Geçtiğimiz günlerde Ankara'da hekim olmayan kişiler tarafından uygunsuz koşullarda tıbbi uygulama yapıldığına dair Dermatoloji Derneği tarafından açıklama yapılmıştı.

Açıklamaya göre; Kızılay’da kimyager olduğunu belirten bir kişi, hastane ortamında uzman doktorlar tarafından yapılması gereken tedavileri hekim olmamasına rağmen yapmak isteyerek hazırlattığı bez afişi, reklam amacıyla güzellik salonunun önüne asmıştı.

Konuyla ilgili Türk Dermatoloji Derneği, konuyla ilgili şikayette bulunarak, Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırmıştı.

'Ankara'nın Göbeğinde Sağlık Skandalı' başlıklı haber üzerine Sağlık Bakanlığı, aşağıdaki açıklamayı HABERTURK.COM'a yaptı.

"“Ankara’nın göbeğinde sağlık skandalı’’ başlığıyla yer alan haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Haberde yer alan iddialar üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi tarafından derhal adı geçen güzellik merkezine gidilerek denetim yapılmıştır.

Yapılan denetim neticesinde; Tespiti yapılan mevzuata aykırı faaliyet ve tanıtım, reklam faaliyetlerinden dolayı işyeri sahibi hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.

Sağlık beyanına ilişkin mevzuata aykırı reklam tanıtıma istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne gerekli bildirim yapılmıştır.

İlgili işyerini ruhsatlandıran Çankaya Belediyesi’ne mevzuata uygun hale getirilinceye kadar faaliyetten men edilmesi hususunda gerekli yazışmalar yapılmıştır."

ankara

sağlık bakanlığı

sağlık skandalı