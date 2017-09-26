Ankara İstanbul'u 445 TL geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016 yılı bölgesel sonuçlarını açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Türkiye genelinde 2015 yılında ortalama 16 bin 515 lira olan “eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri”, 2016 yılında 2 bin 624 TL artarak 19 bin 139 liraya yükseldi. Ankara 26 bin 486 liralık fert geliri ile kendisine en yakın İstanbul’a 445 lira fark attı.

GELİR ADALETSİZLİĞİ ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK’in araştırmasına göre, 2016 yılında fert geliri 26 bin 486 lira olan Ankara’nın ardından gelen İstanbul’da bu rakam 26 bin 41 lira, İzmir’de 23 bin 612 lira oldu. Hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 679 lirayla Mardin-Batman-Şırnak-Siirt oldu. Bu bölgeyi bin 794 TL ile Şanlıurfa-Diyarbakır, 11 bin 88 TL ile de Van-Muş-Bitlis-Hakkâri bölgeleri izledi.

EN YÜKSEK FARK ADANA-MERSİN’DE

Türkiye genelinde gelir dağılımı adaletsizliği 2016 yılında 2015’e göre artış kaydetti. Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği ifade eden Gini katsayısı, Türkiye genelinde 2015’te 0.397 iken 2016’da 0.404’e yükseldi.

Gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler 0.414 ile Adana-Mersin olurken, onu 0.413 ile İstanbul, 0.412 ile Van-Muş-Bitlis-Hakkâri izledi.

Gelir dağılımında en adaletli bölge 0.315’le Zonguldak-Karabük-Bartın olarak kayıtlara geçti. Onu 0.317 ile Erzurum-Erzincan-Bayburt ve Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova izledi. Zenginlerin gelirinin yoksulların gelirine göre en az olduğu bölge 4.5 kat ile Zonguldak-Karabük-Bartın’da ölçüldü.

YOKSULLUK EN DÜŞÜK ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN

Zenginlerin gelirinin yoksulların gelirine oranının en yüksek olduğu bölge ise 8.1 kat ile Adana-Mersin oldu. Bu oran İstanbul’da 7.4 kat hesaplandı.

Türkiye genelinde yoksulluk oranı 2015’te yüzde 14.7 (11 milyon 219 bin kişi) iken 2016’da yüzde 14.3’e geriledi. Yoksulluk oranı en düşük bölge yüzde 5.1’le Zonguldak-Karabük-Bartın olurken, onu yüzde 7.7 ile Manisa-Afyon-Kütahya-Uşak, yüzde 7.8’le de Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane izledi.

Yoksul oranının en yüksek olduğu bölge ise yüzde 15.9’la Adana-Mersin, yüzde 14.7’yle Antalya-Isparta-Burdur ve yüzde 14.2’yle Tekirdağ-Edirne-Kırklareli oldu.

ZENGİNLERİN GELİRİ YOKSULLARIN 7.7 KATI

Yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin, en düşük sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı 7.7 olarak ölçüldü. Bu, zenginlerin gelirinin yoksulların 7.7 katı arttığını gösteriyor