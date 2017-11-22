Ankara Tren Garı saldırısında canlı bombaların miting alanına geliş görüntüleri dava dosyasında

10 Ekim 2015 yılında Ankara Tren Garı önünde 102 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davanın 5'inci tur duruşmalarına bugün başlanacak. Dava dosyasına giren görüntülerde, 2 canlı bombanın, o gün Ankara sokaklarında birçok noktada kameralar tarafından tespit edildiği ve mitingin yapıldığı alana girerek saldırıyı gerçekleştirdikleri görülüyor. DHA'nın haberine göre; Dava öncesi, 10 Ekim Derneği Başkanı Avukat Mehtap Sakinci Coşkun, saldırının ardından yaralananlardan 30'unun halen tedavisinin sürdüğünü, 8 kişinin engelli kaldığını ve onlarca kişinin vücutlarına saplanan şarapnel parçaları ile yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasında yer alan görüntülerde, canlı bomba Yunus Emre Alagöz ve henüz kimliği belirlenemeyen Suriyeli canlı bomba, 10 Ekim 2015 günü sabah saatlerinde, Ankara Gölbaşı'da bindikleri taksiden indikten sonra Meclis Dikmen Kapısı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın olduğu kavşaktan, İsmet İnönü Bulvarı boyunca, Meclis Çankaya Kapısı yönünde yürüyor.

Buradan başka bir taksiye binen 2 canlı bomba, Hipodrom Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi'ni kesen kavşakta, TCDD Genel Müdürlüğü'nün yanındaki yolda iniyor. 2 canlı bombanın taksiden inişleri, taksiden indikten sonra miting alanına girişleri kayıtlarda görülüyor. Miting alanına girmeden birbirinden ayrılan ve yaklaşık 50 metre aralıklarla yürüdükleri görülen 2 canlı bombanın, alana gelene kadar hiç bir arama noktasından geçmedikleri de anlaşılıyor. Görüntülerde, ayrıca ilk bombacının kalabalık arasına girdiği, bir süre bekledikten sonra patlama olduğu, bu sırada insanların sağa sola kaçışmasının ardından ikinci canlı bombanın kendini patlattığı görülüyor.

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