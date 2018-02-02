Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde dün meydana gelen patlamaya ilişkin, Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, incelenen görüntüler sonucunda, şüpheli bir erkeğin bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, vergi dairesinin girişine koyduğu belirtildi. Söz konusu kişinin, bomba düzeneği hazırladığı tespit edildi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında meydana gelen patlama anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Patlama sırasına yaşanan panik anı bir restorantın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın yaşandığı an içeride bulunan çalışan ve müşterilerin kaçıştığı görülüyor. Bu esnada bir çalışan panikle masanın yanına eğilerek kendini korumaya çalışırken bir anda kapıya doğru koşmaya başlıyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden vergi dairesindeki patlamaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası Önünde Meydana Gelen Patlamaya İlişkin Basın Açıklaması



1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20.03’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.

Yapılan bu çalışmalar kapsamında, 02/02/2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan 2 kişi Osmaniye ilinde, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır. Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden 2 ve Mardin ilinden 2 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen ERTOGAN’ın, PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan ülkemize girdiği değerlendirilmektedir.

Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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