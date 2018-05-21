Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Mehmet U., tartıştığı annesi 64 yaşındaki Nezihe U. ve babası 61 yaşındaki Ali U.'yu boğazlarından bıçaklayarak öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi.



DHA'nın haberine göre olay, dün sahur vakti ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da işçi olarak çalışan ve 10 gün önce eve gelen Mehmet U., çiftçilikle uğraşan babası ve annesiyle sahur saatinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen U., eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Babasını oturma odasında, annesini ise mutfakta sahur hazırlığı yaparken boğazlarından bıçaklayan U., daha sonra anne ve babasının cesedini halıya sararak geceyi evde cesetlerle geçirdi.

"ONLAR ÇOK İYİ BİR YERDE"

İftar saatinde yemek getiren komşuları, evin bahçesinde gördükleri U.'ya anne ve babasını hiç görmediklerini sordu. U.'nun "Onlar çok iyi bir yerde" diye cevap vermesi üzerine şüphelenen komşuları, Ali U.'nun mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan U.'ya durumu haber verdi. Amcasının eve geldiğini gören U., babasına ait olan otomobile binerek kaçtı. Amca U.'nun ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde cesetlerle karşılaştı. Olayı öğrenen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. U. ise Jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER