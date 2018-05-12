Günü lezzetle taçlandırın

Beyaz Fırın, anneleriyle pazar kahvaltısı keyfi yaşamak isteyenler için zengin seçenekli, katkısız taze ürünleriyle leziz bir kahvaltı servis ediyor. Hediyesini alıp annesini ziyarete gitmek isteyenler içinse ‘İyi ki varsın’ pastası ve şık kutularında Chocolat Chez Nathalie’nin butik çikolatalarını sunuyor. HT Cumartesi'nden Selin Özavcı Tokçabalaban'ın haberi...

Avusturya mutfağına özgü lezzetleriyle Cafe Wien, zarif ve yalın tarzıyla hoş sohbetlere ev sahipliği yapacak. Schnitzel, Bratwurst, Macar Gulaş ve ardından enfes tatlılar eşliğinde 28 yıllık bir deneyim sunan mekân Nişantaşı Reasürans’ta...

Caffé Nero, Anneler Günü’nde annesiyle birlikte keyifli bir kahve kaçamağı yapmak isteyenleri bekliyor. Caffé Nero’nun çilekli cheesecake’i ve ona eşlik edecek iced latte veya classic frappe latte lezzetleri, bu neşe dolu günün enerjisini yukarı taşıyacak.

Conrad İstanbul Bosphorus, 270 derece İstanbul manzaralı mekânı Summit Bar&Terrace’ta lezzet dolu kahvaltı sunuyor. Ayrıca Anneler Günü’nde burada kahvaltı yapan anneler, mayıs ayı içinde SPA Soul’den alacakları bakımlarda yüzde 30 indirim hakkına sahip olacak.

Gastronomi market ve restoran konseptini bir arada sunan Delimonti, iddialı lezzetlerin yanı sıra gastronomi markette yer alan doğal ürünlerle hazırlanabilecek hediye seçeneklerini de sunuyor.

Feriye Palace, 13 Mayıs’ta her şeyin en güzelini hak eden anneleri birbirinden özel ve özgün lezzetlerle ağırlayacak. Executive Şef Aydın Demir yönetiminde hazırlanan brunch’ta mevsimin taptaze lezzetleri konukları bekliyor...

Feriye Palace

Hilton İstanbul Bomonti, annesini yemeğe çıkarmak isteyenleri The Globe’da farklı bir lezzet deneyimi yaşamaya davet ediyor. ‘7 Bölgeden Yöresel Lezzetler’ mönüsü her şeyin en güzelini hak eden anneleri Anadolu’nun dört bir yanına uzanan lezzet yolculuğuna çıkaracak. Hilton İstanbul Bosphorus ise Bosphorus Terrace Restaurant’ta Boğaz manzarası eşliğinde Anneler Günü’ne özel brunch hazırladı. Brunch programı öncesi gün, zihni arındıran Anne & Çocuk Yogası’na da katılmak.

Boğaz’a hâkim konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Lacivert, brunch mönüsüne eşlik edecek caz performansı ile Anneler Günü’ne keyif katacak.

Şehrin en iyi İtalyan restoranlarından Mezzaluna, Anneler Günü’nden esinlenerek hazırladığı özel mönüsünü tüm mayıs ayı boyunca sunuyor.

Brasserie konseptini kendine has bir yaklaşımla hayata geçiren Monochrome’da Anneler Günü sabah kahvaltıyla başlayacak, lezzet dolu gün, öğle ve akşam yemekleriyle sürecek.

Four Seasons Hotel Bosphorus ile Four Seasons Hotel Sultanahmet, Anneler Günü’ne özel hazırladığı zengin brunch’larıyla iz bırakacak bir gün vaat ediyor.

Four Seasons Hotel Bosphorus

Mövenpick Hotel Istanbul’un AzzuR Restaurant’ta gerçekleşecek Anneler Günü brunch’ında zengin kahvaltılık çeşitlerin yanı sıra İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano ve ekibi tarafından hazırlanan Akdeniz mutfağının seçkin örnekleri sofrada olacak.

Mövenpick Hotel Istanbul

Anneler telaşına ortak olmak isteyen Nelipide Gurme’nin önerisi; annelerle birlikte gün boyu kahvaltı. Nelipide Gurme, yalnızca günün erken saatlerinde değil, misafirlerine gün boyu kahvaltı hizmeti sunacak.

Uzakdoğu zarafetiyle misafirlerini ağırlayan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, brunch mönüsüyle enfes lezzetlerin sunulduğu IST TOO’ya davet ediyor.

SANAT İYİ GELİR

Kartal sahilde denize nazır konumda, açık alan ferahlığı ile kapalı alan konforunu bir arada sunan, yeni nesil alışveriş merkezi İstMarina, Anneler Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza atacak. Çağla Şıkel, Nilgün Belgün ve Nükhet Duru, İstMarina Alışveriş Merkezi’nde, 16.30’da gerçekleşecek etkinlikte buluşacak.

İstMarina

Pera Müzesi, günü sanat içerikli bir programla değerlendirmek isteyenlere önerimiz... Yaşamını Singapur’da sürdüren fotoğraf sanatçılarının bakış açılarını yansıtan ‘Görünenin Ardındaki Singapur’ ve İstanbul kent tarihinin sosyokültürel yapısına plaj kavramı üzerinden ışık tutan ‘İstanbul’da Deniz Sefası’ ile koleksiyon sergileri, yarın tüm kadınları ücretsiz olarak ağırlayacak. Müzenin Artshop’undan da yüzde 15 indirimli alışveriş yapabilirsiniz.

Pera Müzesi

Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan ‘Geleceğin Antikaları II’ sergisi, porselen sanatçılarının çok özel tasarımlara imza attığı ürünlerle huzurlarda. Tamamen el ile dekorlanan İznik Porselen Koleksiyonu F Sanat Galeri’de görülebilir.

TEKNO YARDIM

Siri’den en çok istenenlerin başında “annemi ara” komutunun geldiğini biliyor muydunuz? Unutulmaz bir Anneler Günü hediyesi için de teknolojiden yardım alabilirsiniz. Telefonunuzdaki ‘Fotoğraflar’da yer alan ‘Anılar’ özelliğiyle, yeni ve eski fotoğrafları içeren, Anneler Günü’ne özel bir slayt gösterisi oluşturabilir, fon müziği ekleyebilirsiniz.

iPhone ve iPad için App Store’da ücretsiz Clips uygulamasını kullanarak video oluşturabilirsiniz. Canlı Başlıklar özelliğiyle sadece konuşarak kolayca animasyonlu alt yazılar koyabilir, böylece Anneler Günü’yle ilgili kutlama mesajlarınızı vurgulayabilirsiniz. Videonuzu kişiselleştirmek için animasyonlu arka planlara sahip tam ekran posterler kullanabilir ve onlarca müzik parçasından birini seçerek uygun havayı katabilirsiniz.