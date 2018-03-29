Antalya'da, alkollü sürücü 37 yaşındaki İlhami Y.'nin, 8 yaşındaki Özgü İzem Ahırlı'nın ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı küçük Özgü İzem'in yola savrulduğu, sürücünün ise durup, yerde yatan çocuğu kucaklayarak, aracına bindirdiği görülüyor.



DHA'nın haberine göre, Güzeloba İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, 25 Kasım 2017 tarihinde, akşam saatlerinde gezmek için babaannesi Gülşen Ekinak ile dışarı çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen babaanne- toruna, İlhami Y.'un kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan babaanne ve torunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, sürücü İlhami Y. ambulansın gelmesini beklemeden Özgü İzem Ahırlı'yı aracına alıp, hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Özgü İzem, yolda yaşamını yitirdi. Babaanne Gülşen Ekinak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve yapılan testte 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen İlhami Y., tutuklandı.



Geçen pazartesi günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan İlhami Y., Mahkeme Başkanı Tuncay Özmen'in şerhine karşın oy çokluğuyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Özgü İzem Ahırlı'nın yaşamanı yitirdiği kazaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, İlhami Y.'nin çarptığı Özgü İzem, yola savruluyor. Aracı durdurup, inen İlhami Y., yolda yatan Özgü'yü kucaklayıp, araca doğru ilerliyor. Bu sırada aynı araçtan 2 kişi daha iniyor. 1 kişi, olay yerinden uzaklaşırken, diğeri ise İlhami Y.'nin yanına gidiyor. Özgü İzem'i aracın arka koltuğuna yatıran İlhami Y.'nin daha sonra yolda yatan ancak kamera açısına girmeyen babaanne Gülşen Ekinak'ın yanına gittiği görülüyor. Çok sayıda kişinin de olay yerine geldiği anların yer aldığı görüntülerde, İlhami Y.'nin daha sonra aracına bindiği görülüyor.





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