Antalya'da bir kişi karı koca kavgasını ayırmaya çalışırken öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayrı yaşadığı eşini silahla yaralayan koca, kafede çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin ölümüne neden oldu.

AA'nın haberine göre, Hasan T (25), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Döne Umut T'nin (21) bulunduğu kafeye geldi. Elindeki pompalı tüfekle havaya ateş eden Hasan T, burada tartıştığı Döne Umut T'yi ayağından yaraladı.

Kavgayı ayırmaya çalışırken boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Şahin Azgın (40) ile Döne Umut T, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin Azgın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak otomobiliyle kaçan zanlı Hasan T, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sülek Mahallesi'nde yakalandı.