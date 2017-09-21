Antalya'da çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı Ali Yamuç'un ölümünün cezaevinin tuvaletinde eşofman lastiğiyle gerçekleştiği öğrenildi. Büyüknohutçu ailesinin avukatı ve Yamuç'un yakınları intiharı şüpheli bularak "Eşofmanın lastiğiyle tuvalette intihar etmek kolay değil. 200 kişilik koğuşta kendisini asamaz" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Soner özcan'ın aktardığı bilgilere göre, Antalya'nın Finike İlçesi'nde taş ve mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftininin katil zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç'un cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yamuç'un, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nin tuvaletinde kahvaltı saatinde eşofman lastiğiyle intihar ettiği belirtildi.

YAKINLARI ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Yamuç'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze'nin Finike ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Yamuç'un Burdur Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Fatma Yamuç ise izin alamadığı için cenazeyi almaya gelemedi. Yamuç'un cenazesini almak üzere Adli Tıp morguna gelen yakınları intihara inanmadıklarını söyledi. "200 kişilik koğuşta kendini asamaz" diyen yakınları olayın araştırılmasını istedi.

İDDİANAME HAZIRLANMAMIŞTI

Emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerle kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olan Yamuç hakkında henüz iddianame hazırlanmamıştı. Antalya'da tutuklu bulunan Yamuç bir süre önce Alanya'ya nakledilmişti. Cinayetle ilgili iddianamenin hazırlık aşamasında olduğu, birkaç hafta içerisinde davanın açılacağı kaydedildi. Büyüknohutçu ailesinin avukatı İsmail Doğan Tunçbilek, "Davayla ilgili esas delili kaybettik" demişti.

"İNTİHAR PEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Ailenin avukatlarından Fikri Doğan da intiharı şüpheli bulduklarını söyledi. Eşofmanın lastiğiyle tuvalette intihar etmenin kolay olmadığını belirten Doğan, "Duvara asıp intihar etmek pek mümkün görünmüyor. Kaldığı koğuş hücre değil, çok sayıda tutuklu ya da hükümlünün bulunduğu bir koğuş. ‘Sabah herkes kahvaltıya gittiği sırada o tuvalete gitmiş ve tuvalette yapmış' deniyor. Bu kişinin Alanya'ya götürülmesi de ilginç. Güvenliği için nakledildiği söylenmişti ama şimdi öldü" dedi.

"CİNAYET VE İNTİHARLA İLGİLİ ŞÜPHELER VAR"

Cinayetle ilgili de bazı şüpheler bulunduğunu belirten avukat Doğan, "Cinayetlerin tek kişi tarafından işlenmiş olamayacağı yönünde şüpheler var. Büyüknohutçu çifti öldürüldüğü gün olay yerine gittik. Böyle bir adamın duvardan Ali Ulvi Büyüknohutçu'yu vurup, ardından duvardan atlayarak içeri girip eşini vurması 100 kere denese belki bir kere gerçekleştirebileceği bir şey. Bu anlamda yetenekler çok zorlanmış ya da birileri yardım etmiş. Birilerinin yardımcı olduğu, azmettirici olduğu şüphesi kuvvetli ve şu anki ölüm şekli de öyle görünüyor" diye konuştu.

"EŞİ AÇIKLAMA YAPARSA ŞAŞMAYIZ"

İntihar olmasa Yamuç'un mahkemeye çıkacağını ve belki de bazı açıklamalar yapacağını kaydeden Fikri Doğan şunları söyledi: "Bu tür olaylarda insanlar vaat edilen şeyler gerçekleşmezse farklı şeyler söyleyebiliyor. Eşi şimdi cezaevinde. Bir hafta 10 gün sonra cinayetle ilgili açıklamalar yaparsa şaşmayız."