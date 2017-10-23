Antalya'da kendisini aldattığı gerekçesiyle eşine boşanma davası açan 55 yaşındaki B. U., boşandığını ve kendisine yükümlü kılınan tedbirli nafakanın kaldırıldığını öğrenince, sevincini evine astığı 'İyi ki boşandım, Şükürler olsun Allah'ıma' pankartıyla kutladı. Üstünel bununla da kalmayıp, komşularına ve pankartı merak edip gelenlere yemek dağıttı.
İHA'nın haberine göre, daha önce marketçilik yapan ve şuanda ise Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 55 yaşındaki B. U., 18 yıl önce eşi B. U. ile dünyaevine girdi. Evliliklerinden bir erkek çocuğu da olan U. çifti arasında, iddialara göre son 1,5 yıl öncesine kadar herhangi bir kavga ya da tartışma yaşamadı. Fakat yine iddialara göre B. U., 2016 yılında 'yanında kalmak istemiyorum' diyerek kadın sığınma evine gitti. Uzun bir süre eşi ve 9 yaşındaki oğluyla ayrı yaşayan U., oğlunun ve çevredeki komşularından, eşinin kendisini aldattığı yönünde duyum alması üzerine boşanma davası açtı. Ayrı yaşayan çiftin boşanma davası sürerken mahkeme B. U.'nun bin 682 lira tedbirli nafaka ödemesine karar verdi.
DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ
Bunun üzerine eşinin telefon kayıtlarını incelettiren U., iddialara göre eşinin, marketinden her zaman alışveriş yapan ve kendisine 'dayı' diye hitap eden M. K. isimli bir şahsı birçok kez aradığını öğrendi. Araştırmalarına devam eden U., bu sefer de eşi B. U.'nun bir akrabasında, M. K. isimli şahıs ile eşinin çekildiği samimi pozların olduğunu öğrendi. Eşinin akrabasından 7 bin lira karşılığında fotoğrafları alan B. U., fotoğraflar ve telefon görüşmeleriyle birlikte tekrar mahkemenin yolunu tuttu.
Mahkeme, delilleriyle gelen B. U. ve eşinin boşanmasına karar verip nafakayı da iptal etti. Yaklaşık 10 gün önce eşinden boşanan B. U. ise, boşanma sevincini evine astığı 'İyi ki boşandım, Şükürler olsun Allah'ıma' pankartıyla kutladı. Ü. bununla da kalmayıp, komşularına ve pankartı merak edip gelenlere yemek dağıttı.
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