Antalya'da feci kaza: 4 ölü, 4'ü turist 5 yaralı

Antalya'da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde sürücüsü belirlenemeyen 06 HP 350 plakalı araç karşı şeride geçerek Kemer ilçesinde aldığı 4 Kazakistanlı turisti havalimanına götürmek için yola çıkan Nurettin Şekerci idaresindeki ticari taksi ile çarpıştı. Kazada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araçta bulunan Ali Gazi, Ali Güzelce, İsmet Pehlivan ile ticari taksi şoförü Şekerçi hayatını kaybetti. 4'ü turist 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksi şoförü Şekirçi'nin ise turistleri havalimanına bıraktıktan sonra Kayseri'de bugün akşam gerçekleştirilecek oğlunun düğününe katılmak için yola çıkacağı öğrenildi.