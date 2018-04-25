Antalya Manavgat'ta çaldığı otomobile kurduğu düzenekle seyir halinde gaz çeken bağımlı bu defa 7 tüpgaz çektiği su deposunda mahsur kaldı. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, oto sanayiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Emrah Y, cezaevinden izinli çıktığı gün soluğu markette aldı. Eve gidip ailesinden aldığı paranın tamamıyla 4 tane büyük mutfak tüpü 3 piknik tüp alan Emrah Y. bir arkadaşıyla birlikte kullanılmayan su deposuna indi. İki arkadaş ip sarkıtarak indikleri su deposunda 2 gün boyunca kaldı. 2'nci günün sonunda su deposundan sarkıttıkları iple yukarı çıkan ismi belirlenemeyen arkadaşı ipi kesince Emrah Y. depoda mahsur kaldı.

Bağırarak çevreden yardım isteyen Emrah Y.'nin sesini duyan bir vatandaşın 112’yi arayarak bir kişinin Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde bulunan artezyen olarak adlandırılan su deposunda mahsur kaldığını söylemesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi olay yerine gitti. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki su deposuna çıkan itfaiye ekibi, içeride bir kişinin olduğunu belirleyerek jandarmaya haber verdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerinin gelmesinin ardından önce depodaki 4 büyük 3 piknik tür ipe bağlanmak suretiyle yukarı çıkarıldı. Ardından da depoda mahsur kalan Emrah Y. uzatılan merdivenle yukarı çıkarıldı. Jandarma ekipleri Emrah Y.’yi kelepçeleyerek gözlem altına aldı.



"NE YAPTIYSAM ÇIKAMADIM"

2 gündür depoda kaldığını ve bu süre içerisinde 4 büyük 3 piknik olmak üzere 7 adet tüp kullandığını belirten Emrah Y. "Cezaevinden izinli geldim. Evde 2-3 gün kaldıktan sonra evden para aldım ve ayrıldım. Gidip marketten tamamına tüp aldım. 1.5 yıl önce de bu depoya gelerek uzun süre kalmıştım. Buraya geldim ve iple aşağıya inerek burada kalmaya başladım. Yanımda bir arkadaş daha vardı. Bugün kendisi yukarı çıktıktan sonra ipi yukarı çekti. Ne yaptıysam çıkamadım. Başım dönmeye başladı" dedi.

Küçük yaşlarda Manavgat çöplüğünün bulunduğu kum mevkiinde birkaç arkadaşıyla birlikte tüp kullanmaya başladığını ve bağımlı hale geldiğini belirten Emrah Y. "Ne yaptıysam vazgeçemedim. Son olarak Antalya’da tedavi gördüm. Antalya’ya gidip geldim. Nasihatten başka bir şey olmadı. Ne yazık ki vazgeçemiyorum" ifadelerini kullandı.

Emrah Y., depodan itfaiyeciler ve jandarma yardımıyla indirildikten sonra karakola götürüldü.

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