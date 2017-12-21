Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde kazı çalışmalarında Noel Baba'nın gerçek kemiklerinin bulunabileceğini söyledi. Karaloğlu, "İtalyanların elinde olanın gerçek olmadığını ispat edeceğiz herhalde" dedi.
İHA'nın haberine göre Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer Ayışığı Koyu yakınlarında bulunan İdyros Antik Kenti kazı alanında incelemelerde bulundu. Karaloğlu, daha önce küçük bir bölümde görülebilen kilise mozaiklerinin geniş bir alanda ortaya çıkarıldığını görünce memnuniyetini dile getirdi. Karaloğlu, ortaya çıkarılan küp mezarların da bulunduğu nekropol (mezarlık), kilise, şapel ve yaşam alanı kalıntıları hakkında bilgi aldı.
Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, daha sonra Alan Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz ve bilimsel danışman Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Karademir'in çalışmalar hakkında yaptıkları ayrıntılı bilgilendirme toplantısını izledi. Toplantıda, oldukça geniş bir alana yayılan hatta deniz altında uzanan kalıntıların günyüzüne çıkarılmasından sonra restorasyon çalışmalarının geciktirilmeden tamamlanması ve çevrenin çok yönlü olarak düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.
"NOEL BABA'NIN GERÇEK KEMİKLERİNİ BULACAĞIZ"
Vali Karaloğlu, Demre bölgesine daha çok destek verilmesi talebini ileten bir turizmciye "Demre'de şehir merkezini yenileme çalışmaları tamamlandı. Çayağzı yolunu bitirdik. Röleve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram Demre'de güzel işler yaptı. Büyük ihtimalle Noel Baba'nın gerçek kemiklerini de bulacak gibi duruyor. Yani İtalyanların elinde olanın gerçek olmadığını ispat edeceğiz herhalde" dedi.
Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Melike Gül, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık , Kemer Otelciler ve İşletmecileri Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler de Vali Karaloğlu'na eşlik etti.
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