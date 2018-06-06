Üniversite öğrencilerin gözleri Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamada. Binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi 26 - 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını bekliyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2018

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bahar dönemi dönem sonu sınavı öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katıldılar. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖF sonuçları ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018 AÖF üç ders sınavı, üniversite tarafından ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı, AÖF resmi web sitesinde yayınlanan bilgilere göre üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 Cumartesi aynı gün yapılacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı: 21 Temmuz 2018 Cumartesi Saat:10:00

Üç Ders Sınavı: 21 Temmuz 2018 Cumartesi Saat:15:00

Her iki sınava katılmak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınav merkezi ile Üç Ders sınav merkezini aynı il seçmelidirler. ÖSYM Aday İşlemleri DGS Sınav Merkezi tercihi sırasında yukarıda yer alan üç ders sınav merkezlerini tercih etmelidirler.

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