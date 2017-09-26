AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı öğrencilerin merakla beklediği kayıt yenileme ve ders-ekle sil işlemleri bugn itibarıyla başladı. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler için kayıt yenileme dönemi başladı. Güz Dönemi'nde eğitim görebilmek için kayıt yenilemesi gereken veya ders ekle-sil işlemini yapması gereken öğrenciler, AÖF'ün internet sitesinden kayıt yenileme işlemlerine bugün itibarıyla başladı.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Kayıt Otomasyonu sayfasına girerek kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF Güz Dönemi için kayıt yenileme için işlemlerine başlayan adaylar, bir yandan da kayıt yenileme ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Konuyla ilgili haberturk.com'un Anadolu Üniversitesi'nden aldığı bilgiye göre;

AÖF kayıt yenileme işlemlerinde öğrencilerin ödemesi gereken ücret, öğrencilerin bölümüne veya seçtiği derslere göre değişiklik gösterebiliyor. AÖF kayıt yenileme ücretleri öğrencinin okuduğu bölüm veya seçtiği derslere göre 275 TL - 550 TL arasında değişmektedir.

AÖF kayıt yenileme ücreti, Ziraat Bankası üzerinden ödenmektedir.Öğrenciler Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden, internet bankacılığından ve mobil bankacılıktan AÖF kayıt yenileme ücretini ödeyebilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ (2017-2018)

Güz Dönemi Vize Sınavı: 25 Kasım 2017 tarihinde başlıyor, 26 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor.

Güz Dönemi Final Sınavı: 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar Dönemi Vize Sınavı: 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar Dönemi Final Sınavı: 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.

aöf

AÖF kayıt yenileme

AÖF kayıt yenileme ücreti

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır

AÖF sınav tarihleri