AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yerleri öğrenme ekranı

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, Güz Dönemi vize sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş yerlerinin nasıl öğrenileceğini araştırıyor. İnternet üzerinde AÖF sınav giriş belgesi çıkartmak için "AÖF sınav yerleri" ve "AÖF sınav giriş belgesi" aramalarını yapan öğrenciler, belgelerini nasıl alabileceğini soruyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav yerleri öğrenme ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşan vize sınavları öncesinde merakla sınav giriş belgelerini nasıl alacağını araştırıyor. AÖF sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava girecekleri merkez bilgisi yer almaktadır.
Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi almak için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci portalına giriş yapacak ve bu ekran üzerinden katıalcakları vize sınavları için sınav giriş belgesini alabilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI
Ara sınav tarihi: 25-26 KASIM 2017
Dönem sonu sınav tarihi: 13-14 OCAK 2018
Sınavlara sayılı günler kala, yetkililer de sınav giriş yerleri ve belgeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için yanlarında 2 belge bulundurmaları gerektiği uyarısını da yapan yetkililer, bu belgelerin “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ve “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” olması gerektiğini belirtti. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmayacağı, sınavlara giriş için öğrenci kimlik kartına gerek olmadığı, aynı zamanda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için öğrencilerin sınav yapılacak binalara girerken yanlarında cep telefonu bulundurmamaları gerektiği de ifade edildi.
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