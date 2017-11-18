AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! AÖF sınav giriş yerleri öğrenme ekranı

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrencinin büyük heyecanla beklediği AÖF sınav yerleri belli oldu. Öğrenciler, Güz Dönemi vize sınavları önesinde sınav giriş belgelerini edinebilecek. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin yakından takip ettiği AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Güz Dönemi vize sınavı öncesinde binlerce öğrencinin büyük heyecanla beklediği AÖF sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci portalından edinebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav giriş belgesi almak isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci sistemine T.C. Kimlik Numarası/E-posta adresi ve şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir. Yayınlanan sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava girecekleri yer, saat, tarih ve sınav olacağı sınıfa dair detaylar yer almaktadır. Sınav giriş belgesi olmadan sınava giden adaylar sınava katılamaz.

Öte yandan 2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınavları 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Dönem sonu sınav tarihi ise 13-14 Ocak 2018 olarak duyurulmuştu.

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