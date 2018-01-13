AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖF sınav sonuçları Türkiye'nin dört bir yanında sınava giren öğrenciler tarafından merak bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan AÖF güz final sınavları bugün (13 Ocak) başladı ve yarın da devam edecek. Peki AÖF final sınav sonuçları ne zamana açıklanacak? İşte sınav hakkındaki tüm detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları devam ederke öğrencilerin internette yaptığı en önemli aramalardan biri de sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili. Fakülte tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak detaylar geldikçe hbaerimizde bulabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat, İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler için güz dönemi final sınavı 13-14 Ocak'ta yapılacak. Sınava katılabilmek için adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. AÖF sınav giriş belgesi, AÖF'ün https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile girilerek görüntülenebilecek.
Sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınav İşlemleri" kategorisinin altında yer alan "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayın. Gelen pencerede "Sınav Giriş Belgesi Görüntüle"ye tıklayın. Sınava gireceğiniz yeri gösteren sınav giriş belgesi ekrana gelecektir.
AÖF SINAVI ÖNCESİ ÖNEMLİ UYARILAR
AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden sınav öncesi yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili Öğrenci Arkadaşlar,
Sorunsuz bir sınav geçirmeniz için sizlere önemli birkaç hatırlatmamız olacak. Lütfen aşağıda yer alan kuralları dikkate alınız.
Sınavda başarılar dileriz.
Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.
Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.
Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.
Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.
Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.
Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.
Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir."
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