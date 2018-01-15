AÖF sınav sonuçları tarihi, Cumartesi ve Pazar günü yapılan AÖF final sınavları sonrasında öğrenciler tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştıran öğrenciler, internette "AÖF sınav sonuçları tarihi" aramasını yapıyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, Cumartesi ve Pazar günleri yapılan final sınavlarına katılım sağladı ve sınavın hemen ardından sonuçlar için bekleyişe geçti.
Sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, internet üzerinde "AÖF sınav sonuçları" aramasını yapmaya başladı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil ancak sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Tahminlere göre AÖF sınav sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak ve öğrenciler final sınavlarının sonuçlarını görüntüleyebilecek. Böylece öğrenciler geçtiği ve kaldığı dersleri öğrenmiş olacak.
AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.
ÖF 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.
AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Kayıt yenileme işlemlerini yapacak olan öğrenciler, 2. dönem sınavlarının tarihine de sorgulamaya başladı. AÖF bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.