AÖF sınav sonuçları tarihi, Cumartesi ve Pazar günü yapılan AÖF final sınavları sonrasında öğrenciler tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştıran öğrenciler, internette "AÖF sınav sonuçları tarihi" aramasını yapıyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, Cumartesi ve Pazar günleri yapılan final sınavlarına katılım sağladı ve sınavın hemen ardından sonuçlar için bekleyişe geçti.

Sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, internet üzerinde "AÖF sınav sonuçları" aramasını yapmaya başladı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil ancak sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Tahminlere göre AÖF sınav sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak ve öğrenciler final sınavlarının sonuçlarını görüntüleyebilecek. Böylece öğrenciler geçtiği ve kaldığı dersleri öğrenmiş olacak.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

ÖF 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemlerini yapacak olan öğrenciler, 2. dönem sınavlarının tarihine de sorgulamaya başladı. AÖF bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.

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AÖF Sınav Sonuçları

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Açık Öğretim Fakültesi

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