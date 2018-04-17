Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencileri, hafta sonu yapılan AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonrasında sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Öte yandan dün de AÖF soru ve cevapları yayımlandı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları, 14-15 Nisan tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi ve sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ancak bir önceki dönemlere bakıldığında, AÖF sınav sonuçlarının sınavdan sonraki 15 gün içinde açıklandığı görülüyor. Tahmini olarak AÖF sınav sonuçlarının Nisan ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

AÖF SORULARI YAYINLANDI

Sınavın ardından sınavdaki sorulara göz atmak ve doğrularını kontrol etmek isteyen öğrencilerin beklediği AÖF sınav soruları da erişime açıldı. Öğrenciler eKampüs ekranına bilgileriyle giriş yaparak 14-15 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF vize sınavlarının sorularını görüntüleyebilir.

AÖF SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF GEÇME NOTLARI

2018 yılı üzerinden sınav geçme notları, Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınav geçme puanları:

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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