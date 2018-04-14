Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ( AÖF) eğitim gören öğrenciler, bugün Bahar Dönemi vize sınavlarına katıldı. Sınavların devamı yarın yapılacak ve öğrenciler yarın da aldıkları derslerin sınavına girecek. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Anadoluı Üniversitesi'nden resmi bir açıklama yapılmadı ancak önceki dönemlere bakıldığında sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sıanv sonuçları açıklandığında, öğrenciler AÖF'e girşi yaparak öğrenci otomasyonu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

AÖF sınavlarında başarılı olmak ve dersi tamamlamış sayılmak için en az 55 almış olmak gerekiyor. Ortalama notuyla dersten geçmek için ise en az 39 alınması gerekiyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınavın ardından öğrenciler yaptıkları sorulara doğru yanıt verip vermediğini kontrol etmek için soru ve cevapları internette araştırmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları henüz Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanmadı. Yayınlanacağı tarihle ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor.

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