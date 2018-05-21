AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2017 - 2018 eğitim yılının sona ermesi için final sınavlarını bekliyor. AÖF final sınavına katılacak öğrenciler, sınava girecekleri yerleri merak ediyor. AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2018 AÖF final sınavı ile ilgili ayrıntılar...

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF final sınavına nerede, hangi okulda gireceklerini merak eden öğrenciler için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. AÖF final sınavı giriş yerlerinin bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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AÖF SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından belirlenen akademik takvime göre, AÖF final sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde final sınavı 02-03 Haziran olarak belirlenmişti. AÖF tarafından yapılan duyuruda, AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sınavının tarihinin değiştirildiği açıklanmıştı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

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