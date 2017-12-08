Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde 2017 1. dönem Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) sınavları yapılacak. Peki, AÖL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim Açık Lise sınavı saat kaçta? İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ve sınav hakkında tüm detaylar...
Eğitim hayatına açık öğretim olarak devam eden öğrenciler için 2017 1. dönem (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları 9-10 Aralık'ta yapılacak. Sınava katılacak öğrencilerin sınava girebilmeleri için sınav giriş belgesini çıkartmaları gerekiyor.
AÖL sınav giriş belgesi Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Öğrenci Girişi sekmesinin içerisinde adayların erişimine açıldı. Adaylar AÖL sınav giriş belgelerini çıkartabilmek için Öğrenci Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekecek.
Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan pencerede sol kısımda yer alan 'Öğrenci Genel Bilgiler' alanının altında yer alan 'Sınav Giriş Belgesi'ne tıklayarak sınava nerede gireceğinizi öğrenebilir, sağ alt kısımda yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak AÖL sınav giriş belgenizin çıktısını alabilirsiniz.
Açıköğretim sınavı sabahki oturumu saat 9.30'da başlayacak öğlen oturumu ise saat 14.00'de başlayacak. Adayların sınava girerken; Sınav Giriş Belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini (Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Geçici Kimlik Belgesi, Pasaport, veya Sürücü Belgesi herhangi birini ) yanında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrenci Kimlik Kartını yanında bulundurmaları da yararlarına olacaktır.
a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.
Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)
"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.
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