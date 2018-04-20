AÖL yani Açıköğretim Lisesi sınavı 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde MEB tarafından yapılmıştı. Ancak 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında meydana gelen teknik hata nedeniyle telafi sınavı yapılmasına karar verildi. Öğrenciler AÖL telafi sınavını beklerken, AÖL telafi sınavı giriş yerleri de belli oldu. AÖL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? AÖL telafi sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde...

AÖL TELAFİ SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

AÖL telafi sınavı giriş yerleri MEB tarafından erişime açıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 9.30’ da gerçekleştirilecek (Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) , güncelleştirilmiş sınav yerleri Sisteme 19.04.2018 tarih saat 10:43 itibarıyla yüklenmiş olup, telafi sınavına girecek öğrencilerimiz Sistemden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler" denildi.

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AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada AÖL telafi sınavına ilişkin tarih bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09:30'da telafi sınavı yapılacak.

MEB'ten yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır.

4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AÖL TELAFİ SINAVI İÇİN SON DUYURU

MEB'in 21 Nisan Cumartesi günü yapılacak telafi sınavıyla ilgili son duyurusu da şu şekildeydi:

"21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir."

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